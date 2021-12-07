Фото: пресс-служба Центрального МСУт УрФО

Сотрудница вокзала, сбитая электропоездом в Екатеринбурге, скончалась в больнице. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ по УРФО. Напомним, инцидент произошел утром, 7 декабря, на девятом пути станции Екатеринбург-Пассажирский.

- В 08:27 машинист электропоезда, следующего по маршруту Екатеринбург- Дружинино допустил наезд на работника вокзала, - рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: пресс-служба Центрального МСУт УрФО

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. Они проверят исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также проверку проводят следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.