В Талице мужчина ограбил магазин с игрушечным пистолетом младшей сестры

Злоумышленник угрожал сотруднику магазина, что застрелит его Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талице мужчина ограбил магазин с игрушечным пистолетом своей младшей сестры. За это его приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Также с него взыскали причиненный ущерб, сообщает прокуратура по Свердловской области.

Осужденный 2 октября 2021 года около 12:00 пришел в универсальный магазин на улице Васильева в Талице. Он подошел к сотруднику магазина и показал, что у него в кармане лежит пистолет. Работник не понял, что оружие было игрушечным. Злоумышленник потребовал выдать ему деньги.

- В случае неисполнения требований, злоумышленник пригрозил застрелить мужчину. Далее они совместно прошли в помещение, где сотрудник магазина под угрозой причинения вреда жизни и здоровью выдал из кассы денежные средства в сумме 17 тысяч рублей, - говорится в сообщении прокуратуры.

Также мужчина взял две упаковки жевательной резинки и две пачки сигарет. Затем осужденный скрылся. В суде злоумышленник объяснил, что деньги ему срочно были нужны для личных целей. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 162 (разбой). Приговор пока не вступил в силу.

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