В Ирбите пропала 15-летняя девочка

Фото: поисковый отряд Прорыв

В Ирбите в понедельник, 6 декабря, пропала 15-летняя Валерия Тюстина. Родители забили тревогу, когда она не вернулась домой с прогулки. Раньше девочка никогда не уходила из дома, не предупредив родителей. Сейчас поиском подростка занимаются волонтеры поискового отряда «Прорыв».

- Она пошла гулять с подружками, но в назначенное время (в 9 вечера) домой не вернулась. Родители звонили, трубку не брала. В 11 вечера телефон стал не доступен, - рассказала «КП-Екатеринбург» руководитель отряда Наталия. - На учете в ПДН не состоит. Семья благополучная.

Как сообщили в ОВД Ирбита, вместе с поисковым отрядом сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения девочки.

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: среднее.

Цвет глаз: карие.

Цвет волос: русые до плеч.

На момент пропажи была одета: шапка вязаная черного цвета, куртка бежевого цвета до пояса, черная футболка, брюки клеш укороченные черного цвета, ботинки бежевого цвета на шнуровке.

С собой: сумка-клатч черного цвета, на длинном ремешке.

Если вы знаете, где может находиться Валерия, сообщите об этом руководителю поискового отряда по телефону +79000440220 или в дежурную часть МОМВД России «Ирбитский» +7 (34355) 6-25-27.