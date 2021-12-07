В Кировграде ребенку выплатят компенсацию за перелом позвоночника и ключицы на соревнованиях

Мальчик получил травму в марте на выездных соревнованиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме 12-летний мальчик во время выездных соревнований по самбо получил перелом позвоночника и перелом левой ключицы. Инцидент произошел в марте 2021 года. После этого прокуратура провела проверку и выяснила, что ребенок получил травму из-за ненадлежащего выполнения педагогом дополнительного образования учреждения дополнительного образования Верхнего Тагила возложенных на него обязанностей.

- В нарушение требований законодательства об образовании РФ, а также устава организации дополнительного образования, о факте получения травмы в ходе соревнований законному представителю несовершеннолетнего сообщено не было, в медицинскую организацию для решения вопроса о необходимости дальнейшей госпитализации он не направлялся, - рассказали в прокуратуре.

Мама узнала, что ее ребенок получил травму только спустя две недели, когда мальчика из-за усиливающихся болей в спине отвели в больницу.

Прокурор Кировграда направил исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с учреждения дополнительного образования в размере 300 тысячи рублей, а также расходов на лечение и реабилитацию в размере 32 тысячи рублей. Кировградский городской суд удовлетворил исковые требования прокуратуры.

Отметим, что решение суда еще не вступило в законную силу.