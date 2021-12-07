Уральцы сильнее всех в стране переживают из-за ошибок на работе

Также работники стрессуют из-за сложных проектов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области сильнее всех в стране переживают из-за ошибок на работе. Уральцы чаще других называли их главной причиной стресса в офисе. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- 46% свердловчан регулярно испытывают стресс на работе, еще 42% сталкиваются с этим лишь изредка и только 12% никогда не испытывают стресс на работе, - говорится в сообщении.

При этом самая частая причина стресса на работе на Урале – эмоциональное выгорание (45%). Больше всего ему подвержены представители сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа».

Еще 25% испытывают стресс на работе из-за сложных проектов. На это чаще жалуются IT-специалисты. Столько же опрошенных стрессуют из-за ошибок. Из-за них чаще переживают маркетологи. 23% опрошенных уверены, что они просто трудно переносят стрессовые ситуации.

А вот 11% считают, что в стрессе виноваты проблемы во взаимоотношениях с коллегами и руководством. На такие сложности чаще других жалуются медики и фармацевты.

При этом 42% уральцев признались, что замечают у себя первые признаки эмоционального выгорания. Их перестала радовать работа, появилось чувство вины и горечи, снизилась концентрации внимания, нарушился сон, и появилась утомляемость.

Кроме того, 12% респондентов уверены, что сталкиваются с эмоциональным выгоранием уже не в первый раз. А 10% не сомневаются в том, что полностью выгорели. Еще 32% признались, что замечали у себя признаков эмоционального выгорания.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка