В Екатеринбургском музее ИЗО появится уникальный центр истории камнерезного дела

Фото: пресс-служба музея изобразительных искусств

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется новый Центр истории камнерезного дела имени Алексея Козьмича Денисова-Уральского. Посетители смогут попасть на эту локацию уже с 8 декабря и познакомиться с основными этапами истории этого уникального искусства на Урале и его минералогическим богатством.

- В отдельном зале будет представлено творчество знаменитого уральца Алексея Козьмича Денисова-Уральского – камнереза и художника, предпринимателя, публициста и краеведа, современника и конкурента фирмы Карла Фаберже. В экспозицию войдет самое масштабное произведение живописца – полотно «Лесной пожар», - уточнили в пресс-службе музей ИЗО.

Кстати, сама картина 1910 года площадью больше 12 «квадратов» в последний раз выставлявшаяся на юбилейной выставке 2014 года в ЕМИИ. Кроме того, в центре появится специально оборудованное для занятий пространство, в котором опытные камнерезы будут проводить мастер-классы и познакомят с тонкостями ремесла всех желающих.