Уральский фестиваль «Атмосфера» занял второе место в престижной всероссийской премии

Авторы проекта получили награду в номинации Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фестиваль «Атмосфера», который проводился в Екатеринбурге минувшим летом, занял второе место в десятой национальной премии Russian Event Awards. Авторы проекта получили награду в номинации Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства», примечательно, что в заключительной стадии конкурса были заявлены 208 проектов из 49 регионов страны.

- На конкурсе были представлены достойные мероприятия. Мы заняли второе место, что дает нам ещё большее желание отточить свой проект, сделать более интересным и наполненным, чтобы в будущем приглашать гостей со всей России к нам, - рассказывает «КП-Екатеринбург» директор фестиваля «Атмосфера» Юлия Сорокина.

Ранее стало известно, что фестиваль вернется на главную площадь уральской столицы уже следующим летом. По словам организаторов, будут представлены небольшие сады площадью всего 50-70 «квадратов», а после их распределят по всем восьми районам уральской столицы. Заявки проектов будут приниматься до 22 декабря.