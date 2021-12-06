В колонию Нижнего Тагила заключенному пытались передать телефоны, наркотики и алкоголь

Сотрудники исправительных учреждений регулярно ловят нарушителей с запрещенными посылками Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнетагильской исправительной колонии № 5 заключенному пытались передать партию телефонов, наркотиков и спиртных напитков. Запрещенный груз приехал на территорию тюрьмы на грузовике. Однако сотрудники получили оперативную информацию и досмотрели «КамАЗ» при въезде за ворота.

- Были обнаружены и изъяты четыре пакета с растительным веществом зеленого цвета, три сотовых телефона, четыре зарядных устройства, USB-кабели, модем, десять пачек дрожжей, стеклянная бутылка объемом 0,1 литра и пластиковая бутылка объемом 1,5 литра с алкоголем, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Сотрудники исправительных учреждений регулярно ловят нарушителей с запрещенными посылками. Ранее стало известно, что уральской колонии осужденному пытались передать крупную партию мобильных телефонов и сим-карт. Запрещенный груз перехватили в холодильнике, который поступил в виде гуманитарной помощи утром 4 декабря.