В Екатеринбурге 22-летний парень угнал отечественную легковушку, чтобы покататься

Фото: УМВД России по Екатеринбуругу

В Екатеринбурге 22-летний ранее судимый парень решил угнать отечественную легковушку, чтобы покататься. В полицию обратился владелец «ВАЗ-21113», он рассказал, что его автомобиль пропал прямо с парковки во дворе дома на улице Родонитовой, он оценил ущерб в 60 тысяч рублей.

- Впоследствии указанный автомобиль был обнаружен брошенным со следами угона: скрученными между собой проводами зажигания на проезде Водительском. Задержанный молодой человек во всем признался и пояснил, что умысел на хищение авто у него возник внезапно, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения