В Нижнем Тагиле движение по мосту на Циолковского откроют к концу года

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле проезд по мосту на улице Циолковского планируют открыть до конца этого года. Во время заседания оперативного штаба чиновники обсудили выполнение дорожной карты ремонта и перспективы открытия движения по путепроводу. Глава города рассказал, что график запуска временного движения уже составлен.

- В данный момент рассматриваются несколько вариантов: реверсивное движение, или по двум полосам. Это значительно снизит нагрузку на транспортную сеть города и те дороги, которые сейчас используются в качестве объездных, - рассказал во время объезда Владислав Пинаев.

Подрядчику до конца года предстоит в короткие сроки осуществить перекладку сетей электроснабжения, установить фундаментные блоки по обеим сторонам моста, завершить монтаж верхнего строения путепровода и уложить временное дорожное покрытие.