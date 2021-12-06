Новым штаммом чаще всего болели дети в возрасте от пяти до 10 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский Врач Александр Соловьев рассказал об особенностях нового штамма «омикрон». Как сообщил медик «КП-Екатеринбург» омикрон отличается особым набором мутаций.

- Большинство клеток нового штамма касается С белка, с помощью которых коронавирус цепляется к нашим клеткам. По предварительным данным, «омикрон» лучше отклоняется от антител.

Исходя из недавно опубликованного китайского исследования, Александр Соловьев отметил возрастной сдвиг. Новым штаммом чаще всего болели дети в возрасте от пяти до 10 лет. При этом маленькие пациенты не были вакцинированы, а почти все взрослые, которые инфицировались, имели прививку.

Врач сделал вывод, что новый «омикрон» будет распространяться через несовершеннолетних, поэтому нужно принимать меры, которые будут сдерживать распространение вируса.

Напомним, что в России подтвердили два случая заражения новым штаммом. На Урале же снижается число пациентов с коронавирусом. За сутки в Свердловской области зарегистрировано 682 случая.