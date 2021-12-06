Свердловчанина осудили за использование поддельных прав на катер

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В Серове осудили жителя Краснотурьинска, который использовал фальшивые права на катер. Уральская транспортная прокуратура после проверки возбудила уголовное дело по статье «Хранение в целях использования и использование заведомо поддельного документа».

- Судом установлено, что в 2009 году осужденный приобрел за денежное вознаграждение в Краснотурьинске заведомо поддельный документ на право управления маломерным судном без прохождения обучения и сдачи экзаменов, который хранил у себя дома, - уточнили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Спустя 12 лет, в августе этого года мужчина обратился в подразделение ГИМС, чтобы заменить поддельные права на настоящие, при этом он уверял, что ранее получил документы на законных основаниях, однако ему не поверили. Виновному назначено наказание в виде ограничения свободы.