«Уралвагонзавод» не смог продать отель Demidov Plaza в Нижнем Тагиле

Площадь гостиницы составляет 9,7 тысячи квадратных метров. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

«Уралвагонзавод» выставил на торги здание четырехзвездочного отеля Demidov Plaza в Нижнем Тагиле за 1,18 миллиарда рублей. Одна аукцион не состоялся, следует из информации на сайте электронной торговой площадки.

На аукцион не пришло ни одной заявки. Торги организовала компания «РТ-Капитал». Акции отеля принадлежат «УБТ-Отель». Площадь гостиницы составляет 9,7 тысячи квадратных метров. гостиница расположена в центре Нижнего Тагила на улице Горошникова. В ней расположены 127 номеров.

Кроме того, в отеле есть наземная и подземная парковки. Также на территории есть фитнес-зал, бар и ресторан с террасой. Помимо этого, в отеле расположены семь конференц –залов и бальный зал.

Ранее в Екатеринбурге на Avito выставили четырехзвездочную гостиницу Novotel за 711 миллионов рублей. Гостиница расположена на улице Энгельса, 7. Площадь здания составляет 11 тысяч квадратных метров, а земельный участок - две тысячи «квадратов»

В здании отеля девять этажей. На них расположены 168 гостиничных номеров, пять конференц-залов, фитнес-зал, хамам, комнаты релаксации, массажа и прачечная.

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