Екатеринбуржец получил штраф за проезд перекрестка на «зеленый»

В ГИБДД объяснили, что водитель проехал на запрещающий сигнал светофора
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Житель Екатеринбурга получил штраф за проезд перекрестка улиц Бебеля и Пехотинцев на зеленый сигнал светофора. Однако в УГИБДД по Свердловской области объяснили, что водитель нарушил правила, сообщает TagilCity.ru.
Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что на перекрестке установлен светофор, у которого есть дополнительная секция. Она отвечает за регулирование движения налево. Согласно правилам дорожного движения, если стрелка не горит, то движение налево запрещено.
- Исходя из фотоматериала и видео правонарушения, водитель автомобиля «Фольксваген» с логотипом такси, проигнорировав выключенный сигнал дополнительной секции светофора и требования черной контурной стрелки на основном сигнале, на перекрестке повернул налево, - объяснили нарушение в ГИБДД.
Штраф екатеринбуржцу в размере пяти тысяч рублей выписали за проезд на запрещающий сигнал светофора. В ГИБДД добавили, что свердловчанин привлекался за нарушение правил дорожного движения больше 300 раз. В том числе он проезжал на красный сигнал светофора.
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