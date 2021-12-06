Екатеринбуржец получил штраф за проезд перекрестка на «зеленый»

В ГИБДД объяснили, что водитель проехал на запрещающий сигнал светофора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга получил штраф за проезд перекрестка улиц Бебеля и Пехотинцев на зеленый сигнал светофора. Однако в УГИБДД по Свердловской области объяснили, что водитель нарушил правила, сообщает TagilCity.ru.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что на перекрестке установлен светофор, у которого есть дополнительная секция. Она отвечает за регулирование движения налево. Согласно правилам дорожного движения, если стрелка не горит, то движение налево запрещено.

- Исходя из фотоматериала и видео правонарушения, водитель автомобиля «Фольксваген» с логотипом такси, проигнорировав выключенный сигнал дополнительной секции светофора и требования черной контурной стрелки на основном сигнале, на перекрестке повернул налево, - объяснили нарушение в ГИБДД.

Штраф екатеринбуржцу в размере пяти тысяч рублей выписали за проезд на запрещающий сигнал светофора. В ГИБДД добавили, что свердловчанин привлекался за нарушение правил дорожного движения больше 300 раз. В том числе он проезжал на красный сигнал светофора.

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