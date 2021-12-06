В Свердловской области полицейский сбил девочку: родителям грозит ответственность за плохое воспитание

Девочку отпустили домой с травмами головы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области полицейский сбил девочку возле школы. Как стало известно «КП»-Екатеринбург, старшина ехал на работу, когда ребенок стал перебегать дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел в поселке Бисерть.

- 3 декабря в Нижних Сергах было ДТП с участием несовершеннолетней. В 08:05 водитель Ford Focus, мужчина 1991 года рождения допустил наезд на ребенка, пересекающего проезжую часть слева направо. Девочка 2008 года рождения получила ушибы, а также травму головы. После осмотра ее отпустили на амбулаторное лечение, - пояснили «КП» в отеделении пропаганды Управления ГИБДД по Свердловской области

Как оказалось, утром отец привез дочку к школе. Но она не пошла по пешеходному переходу, а решила сразу перебежать проезжую часть. Решается вопрос о составлении административного протокола по статье 5.35 к родителям за ненадлежащее воспитание.