Пенсионер из Новоуральска подарил мошенникам почти миллион рублей

Пожилой мужчина должен был сказать в банке, что переводит деньги своему племяннику в Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске 77-летний местный житель доверился мошенникам и отдал им 900 тысяч рублей. Об этом сообщает МУ МВД по Новоуральскому ГО и МО «п. Уральский».

- Пенсионер рассказал, что ему 24 ноября 2021 года на сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником департамента Свердловской области Головановым С.А. и сообщил, что все его денежные средства, которые находятся на расчетном счету, пытался снять неизвестный,- говорится в сообщении.

При этом сотрудники службы безопасности банка якобы приостановили операцию. Мужчина заявил, что пенсионеру, чтобы сохранить свои накопления, нужно снять деньги со счета и перевести по указанным реквизитам.

Также собеседник предупредил дедушку, что ему нельзя сообщать об этом разговоре знакомым, родственникам и особенно сотрудникам банка. Затем мошенник рассказал пенсионеру, как нужно себя вести при снятии наличных и что говорить в банке. Пожилой мужчина должен был сказать, что переводит деньги своему племяннику в Москву.

Дедушка выполнил инструкции и стал ждать, когда ему позвонят и скажут, как вернуть свои накопления обратно. Он понял, что его обманули, только через три дня. Об этом ему сказали родственники, которые пришли навестить пенсионера. Пожилой мужчина обратился в полицию 3 декабря.

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