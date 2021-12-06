Нижневартовск лидирует в Югре по заболевшим коронавирусом

В ХМАО составили список территорий, жители которых болеют коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали 215 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по числу заболевших жителей стал Нижневартовск, где диагноз поставили 50 жителям. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Также новые случаи заражения COVID-19 за прошедшие сутки подтвердились у жителей Сургута (29), Ханты-мансийска (26), Нягани (13), Мегиона (12), Кондинского района ( 12), Советского района (12), Лангепаса (8) и других муниципальных образований.

У 186 человек, заболевших коронавирусом, есть признаки ОРВИ, у 24 – диагностирована пневмония, у 2 человек ковид протекает бессимптомно.

Также сейчас в ХМАО состояние 150 пациентов оценивается как тяжелое, 114 человек – подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от COVID-19 скончались 7 человек, а за весь период – 1 778 югорчан.

За сутки из больниц после коронавируса выписали 250 человек, а за весь период пандемии – 83 845 жителей Югры.