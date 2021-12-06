В уральском поселке расстрелянного пса бросили погибать в канаве

Фото: предоставила Анастасия Овечкина.

В поселке Третий Северный недалеко от Североуральска расстреляли в бездомную собаку. Местные жители услышали хлопки в субботу утром, 4 декабря. Прибежав на выстрелы, они обнаружили обездвиженную бездомную собаку, которая валялась в канаве на улице Комсомольской.

- У пса нет хозяина, но мы его подкармливаем. Соседи хлопки слышали, вышли, а там пес лежит раненый. Они его и оттащили к сараям, - рассказала «КП-Екатеринбург» Анастасия.

На севере области уже начались морозы и температура в Североуральске и его окрестностях часто опускается до -20 градусов. Теперь раненое животное лежит около сарая и мусорных баков. Вероятнее всего, пса ждет гибель. Самостоятельно двигаться он не может.

- Он лежит там бедный, весь дрожит. Я его, к сожалению, не могу сама достать из этой канавки. Пыталась его поднять, но не вышло. Кажется, что пули попали куда-то ему в область позвоночника. У него не двигаются задние лапки, - говорит Анастасия.

Теперь Анастасия хочет найти людей, которые смогут помочь обездвиженному песику. В полиции Североуральска, рассказали, что заявление в дежурную часть об этом происшествии не поступало.

- Увидела информацию об этом в соцсетях. Сейчас будем проводить проверку, - прокомментировала происшествие специалист по работе со СМИ полиции Североуральска Надежда Шпильчак.

«Комсомолка» рассказывала, как накануне в поселке Левиха неизвестные замучили собаку электрошокером. Песику даже пришлось удалить глаза.

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