В Екатеринбурге загорелся пассажирский автобус

У автобуса вспыхнул моторный отсек Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на ходу загорелся пассажирский автобус. ЧП произошло на перекрестке Большакова - 8 Марта. К счастью, когда автобус вспыхнул, пассажиров в нем не было, а водитель успел эвакуироваться.

- В 14:23 поступило сообщение о пожаре. По оперативной информации автобус ехал в парк, без пассажиров, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь охватил моторный отсек автобуса и распространился на площади 4 квадратных метра. На месте работают 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Отметим, что подобные зеленые автобусы загорались уже не раз. Так, мы писали о подобном ЧП в августе.

Из-за возгорания автобуса на 8 марта в сторону автовокзала скопилась пробка. Автомобилисты стоят от Куйбышева до Фрунзе.