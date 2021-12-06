В Югре школьник ударил одноклассника ключом в глаз

К ситуации подключился Следственный комитет Фото: Андрей АБРАМОВ

В Нефтеюганске следователи Нефтеюганского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Югре проверяют школьный инцидент, который произошел с третьеклассником в школе №10.

По предварительным данным, один из учеников третьего класса в течение длительного времени нападал на своего одноклассника, а также вел себя неуважительно по отношению к другим ученикам и учителям.

В начале декабря мальчик ударил ключом в глаз одноклассника, разбив ему лицо. После этого к проверке инцидента подключились следователи. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

- Несмотря на агрессивное поведение и неоднократные жалобы от родителей, руководство школы не принимает меры к пресечению опасного поведения учащегося, - говорят в СКР.

Сейчас проверяется информация о ЧП, изучаются все детали и обстоятельства инцидента, а также причина бездействия руководства школы №10 Нефтеюганска. Сейчас агрессивный ученик переведен на домашнее обучение.