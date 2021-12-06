Жители Каменска-Уральского выберут место под стелу «Город трудовой доблести»

Каменску-Уральскому звание «Город трудовой доблести» присвоено 20 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте Каменск-Уральского городского округа идет голосование по выбору места установки стелы «Город трудовой доблести». Архитекторами предложено три места: площадка за мемориалом Пушка, Привокзальная площадь и площадь у храма - часовни Александра Невского. Голосование на официальном сайте завершится 17 декабря.

- По итогам двухнедельного голосования главой города будет принято окончательное решение, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Каменску-Уральскому звание «Город трудовой доблести» присвоено 20 мая 2021 года. В годы войны город на 30 предприятиях выпускал военную и гражданскую продукцию на нужды фронта. Огромный вклад внесли коллективы Уральского алюминиевого завода и Красногорской ТЭЦ. Первый был единственным предприятием Советского Союза, производившим алюминий, необходимый для строительства самолетов, танков и автомобилей.