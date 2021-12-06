За трое суток из Екатеринбурга на полигоны вывезли 5 тысяч тонн снега

6 декабря на уборку улиц выйдут 348 рабочих и 187 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 3 по 5 декабря коммунальщики вывезли из Екатеринбурга на полигоны больше пяти тысяч тонн снега. Об этом сообщает мэрия.

- Для превентивной обработки проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта и подходов к пешеходным переходам использовано 170 тонн противогололедных материалов и 187 тонн фракционного песка, - говорится в сообщении.

При этом коммунальщики не только вручную чистили улицы, но и использовали механические щетки. Днем 5 декабря 348 рабочих и 144 единицы спецтехники вышли убирать снег в городе, чтобы не допустить возникновение ледяного наката. Ночью очищать улицы и тротуары вышли 90 рабочих и 175 единиц спецтехники.

Сегодня, 6 декабря, оттепель сменилась резким похолоданием. Коммунальщики будут прометать дороги и очищать их от влаги и грязи. Для этого на улицы города выйдут 348 рабочих и 187 единиц техники.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов признал поражение в борьбе с гололедом и грязью. В первые дни зимы дождь и плюсовая температура превратили улицы города в один большой каток. Глава города признался, что коммунальщикам не удалось оперативно устранить последствия непогоды, хоть они и работали круглосуточно.

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