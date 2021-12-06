В Нижнем Тагиле похолодает до – 19

Снег пройдет в Нижнем Тагиле в среду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на вторник, 7 декабря 2021 года, в Нижнем Тагиле резко похолодает. Если днем столбики термометров держатся на отметке в – 7 градусов, то ночью в городе будет – 17 градусов, облачно, пройдет небольшой снег, ветер ожидается юго-западный до 10 метров в секунду.

Морозная погода, как пишет издание TagilCity.ru, продержится в Нижнем Тагиле три дня – до четверга. Так, 7 декабря, днем столбики термометров будут держаться на отметке в – 17 градусов, ночью похолодает до – 19 градусов. Осадков в течение суток в городе и окрестностях не будет. Ветер ожидается западный, до 9 метров в секунду.

В среду, 8 декабря, ночью будет -17 градусов, однако в течение дня резко потеплеет до – 4 градусов. В городе пройдет небольшой снег, южный ветер будет дуть с порывами до 10 метро в секунду.

В четверг и пятницу в Нижнем Тагиле будет всего – 2 градуса.