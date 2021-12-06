В Нижнем Тагиле в аварии погиб водитель Kia Rio

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В Нижнем Тагиле произошла страшная авария, в которой погиб водитель Kia Rio. ДТП произошло на Исинском тракте утром, 6 декабря.

- Около 11:00 - 11:40 на Исинском тракте произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, - рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Что именно стало причиной смертельного ДТП пока неизвестно. Сейчас на месте аварии работают сотрудники госавтоинпекции. В отделении пропаганды ГИБДД «КП-Екатеринбург» обещали предоставить информацию о ДТП позже.

Напомним, в Вологодской области в аварии погибла семья бывшего депутата гордумы Екатеринбурга Дмитрия Головина. Легковушка, за рулем которой была его дочь Екатерина в лобовую столкнулась с минивэном Hyundai H1.