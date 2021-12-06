По поручению губернатора в Нижних Сергах отремонтируют несколько улиц

Власти постараются выделить дополнительные деньги на капитальный ремонт улицы Свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижних Сергах в 2022 году отремонтируют несколько улиц. По поручению губернатора министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков проверил готовность дорог и мостов к работам, сообщает официальный информационный портал региона.

- Проектирование моста по улицам Ленина – Мякутина, который пострадал от воды и сегодня закрыт для автомобильного транспорта, практически завершено. Мы планируем предусмотреть денежные средства для того чтобы предоставить их муниципалитету на строительно-монтажные работы, - рассказал министр.

Мост, о котором идет речь, связывал между собой центральные кварталы и позволял напрямую выехать из города. После летнего потопа его перекрыли, так как строение стало аварийным. Сейчас, пока мост закрыт, жителям приходится делать крюк.

Кроме того, Старков заявил, что власти постараются выделить дополнительные деньги на капитальный ремонт улицы Свободы. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил сделать здесь тротуары, чтобы дети могли безопасно ходить в школу.

Помимо этого, в Нижних Сергах хотят в целом расширить уличную сеть и сделать удобные выезды из города. Также в планах продумать связность районов.

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