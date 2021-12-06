В Нижнем Тагиле задержали двух наркозакладчиц с героином

За закладчицами скрытно наблюдали патрульные полицейские и оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полиция задержала двух женщин 31 и 23 лет, которых подозревают в распространении закладок с наркотиками. У уроженок одной из бывших союзных республик изъяли 150 грамм героина, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

За закладчицами скрытно наблюдали патрульные полицейские и оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков. У стражей порядка была информация, что женщины распространяют запрещенные вещества.

- При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции обратили внимание на двух девушек на улице Ильича, которые вели себя очень подозрительно. Проследовав за ними, сотрудники полиции убедились в том, что молодые женщины раскладывают закладки с запрещенным веществом, - говорится в сообщении полиции.

время личного досмотра у одной из женщин в капюшоне нашли свертки, обернутые синей и красной изолентой. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Подозреваемых задержали. Закладчиц доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. Во время личного досмотра у одной из женщин в капюшоне нашли свертки, обернутые синей и красной изолентой. Таких закладок с героином было 74. У второй женщины нашли аналогичный сверток.

Полиция выяснила, что женщины приехали в Нижний Тагил два месяца назад из Санкт-Петербурга. Они арендовали на Урале квартиру на улице Газетная. В ней стражи порядка нашли полимерный пакет с комкообразным и порошкообразным веществом кремового цвета, а также металлическую ложку с наслоением этого порошка. Кроме того, в квартире обнаружили 27 свертков для будущих закладок.

В квартире, которую снимали подозреваемые, обнаружили 27 свертков для будущих закладок. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Помимо этого, полицейские нашли 25 закладок с наркотиками в районе задержания подозреваемых и еще 11 на территории Ленинского района. На женщин завели ряд уголовных дел. Им грозит до двадцати лет лишения свободы. Сейчас закладчицы находятся под стражей.

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