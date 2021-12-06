ВТБ Лизинг профинансировал мусоровозы КАМАЗ на 50 млн рублей в Екатеринбурге

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Перевозчик оформил машины в финансовый лизинг сроком на 5 лет с авансом 10%. Поставщиком выступил «ТракХолдинг», официальный дилер КАМАЗ.

«ЭКО-ТРАНС» будет использовать новую технику для сбора и вывоза к месту утилизации бытового мусора и промышленных отходов III-V классов опасности в Екатеринбурге. За счет расширения автопарка компания планирует увеличить объем вывозимых отходов в два раза.

Стоимость владения машинами для клиента будет выгоднее до 40% за счет налоговых преференций в лизинге. В течение срока финансовой аренды предприятие сможет получить вычет по налогу на добавленную стоимость до 20% со всех платежей, а также уменьшить налог на прибыль в таком же размере за счёт отнесения лизинговых платежей на расходы*.

Мусоровоз КАМАЗ КО-427-72 может использоваться для механизированного (из контейнеров) или ручного сбора твердых бытовых отходов, их уплотнения, транспортирования и разгрузки в местах утилизации. Машина обладает высокой степенью уплотнения и за счет этого позволяет загружать большее количество мусора в контейнер — до 110 евроконтейнеров.

«ВТБ Лизинг рад финансировать технику для реализации важных на сегодняшний день проектов, направленных на улучшение экологической обстановки и повышение качества жизни населения в регионах. Учитывая индивидуальные потребности и возможности предприятий, ВТБ Лизинг всегда старается предложить оптимальные условия сделки, чтобы владение и пользование автотранспортом в период финансовой аренды было максимально комфортным», - отмечает Артём Киселёв, директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг.

Техника передана подразделением ВТБ Лизинг в Екатеринбурге. Компания работает в регионе с 2013 года и предлагает выгодные условия лизинга легковых и грузовых автомобилей, а также специализированной техники для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Адрес регионального подразделения компании: г. Екатеринбург, БЦ Высоцкий, ул. Малышева, д. 51, оф. 19/06. Тел. +7 (343) 287-39-52.

ВТБ Лизинг входит в группу ВТБ.

* - экономия на налогах по сделке до 40% доступна для компаний на общей системе налогообложения (ОСН).