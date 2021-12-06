В октябре скончались 2 765 свердловчан с подтвержденным коронавирусом

У 2 542 скончавшихся свердловчан вирус был идентифицирован Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в октябре скончались 2 765 жителей региона с подтвержденным диагнозом коронавирус. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Это значительно больше, чем в октябре 2020 года. Тогда в регионе скончались 647 человек, заболевших новой инфекцией.

Важно отметить, что из 2 765 скончавшихся жителей региона с COVID-19, у 2 542 человек вирус был идентифицирован, а у 223 коронавирус является только возможной причиной смерти.

Кроме того, из общего числа заболевших коронавирусом и скончавшихся у 30 человек инфекция не стала основной причиной смерти, но, согласно данным Росстата, оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений.

По данным оперштаба на 5 декабря, с начала пандемии в Свердловской области скончалось 8 594 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. Общее количество заболевших составляет 182 747.