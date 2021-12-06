В Качканаре открылся новый диагностический центр за 100 миллионов рублей

На строительство больницы из областного бюджета было выделено 100 миллионов рублей. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Качканаре открылся новый диагностический центр за сто миллионов рублей. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

На строительство больницы из областного бюджета было выделено 100 миллионов рублей. Диагностический центр оборудован аппаратом УЗИ, системами эндоскопической визуализации для проведения гастро- и колоноскопии, дерматоскоп, а также, машинами для обработки эндоскопов.

- Я в хорошем смысле потрясен увиденным. Такое оборудование, как правило, находится в ведущих клиниках третьего уровня. Хочу отдельно сказать, что здесь мы реализовали так называемый первый этап системы диагностических центров, - рассказал министр здравоохранения Андрей Карлов.

По словам главного врача Качканарской ЦГБ Валерии Мартемьяновой, благодаря новому диагностическому центру, жителям Качканара больше не придется ездить на обследования в другие города.