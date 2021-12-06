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Общество6 декабря 2021 7:10

В тавдинскую колонию при помощи квадрокоптера сбросили телефоны и сим-карты

Также в запретной зоне нашли две микросхемы
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Беспилотник заметили над колонией 5 декабря в 19:50

Беспилотник заметили над колонией 5 декабря в 19:50

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В исправительную колонию №26 в поселке Белый Яр в Тавдинском районе при помощи квадрокоптера забросили телефоны и сим-карты. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Беспилотный летательный аппарат заметили сотрудники дежурной смены 5 декабря в 19:50. Затем сотрудники колонии отправились обследовать территорию внутренней запретной зоны. Там они нашли черный пакет. В нем были три сотовых телефона, две сим-карты, экран для телефона и две микросхемы. Также в пакете находились аккумуляторная батарея и флэш-карта.

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Ранее, утром 4 декабря, одному из осужденных в ИК-26 пытались передать крупную партию мобильных телефонов и сим-карт. Их обнаружили в холодильнике, который поступил в виде гуманитарной помощи. Всего передать пытались 11 телефонов и 57 сим-карт. Также в холодильнике были спрятаны другие гаджеты.