Свердловчанка получила срок за убийство любовника ножом

Женщина частично признала вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанка Мария Кравцова получила срок за убийство любовника ножом. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла 18 апреля 2021 года в Лесном. Мария Кравцова, находясь в алкогольном опьянении, во время ссоры с любовником воткнула ему нож в грудную клетку.

- Конфликт произошел между сожителями на бытовой почве. От нанесенного удара потерпевший упал на пол и по прошествии непродолжительного времени скончался, - рассказали в прокуратуре.

Женщина частично признала вину. Суд учел явку с повинной, оказание медицинской помощи умирающему, а также раскаяние, и назначил свердловчанке 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф 500 тысяч рублей моральной компенсации родственнице погибшего и расходы на погребение.