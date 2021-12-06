В Екатеринбурге госавтоинпекторы призвали горожан сообщать об опасных детских горках

Сотрудники полиции и ГИБДД запустили профилактическое мероприятие «Горка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ГИБДД запустили профилактическое мероприятие «Горка», которое будет проводиться до начала марта. Полицейские на это время усилят надзор за детьми на дорогах, обеспечат безопасность вблизи действующих ледовых городков, а также предусмотрят ликвидацию опасных наледей и горок, выходящих на проезжую часть дороги.

- Ежегодно в зимний период увеличивается вероятность дорожных происшествий с участием несовершеннолетних по причине скатывания детей и подростков с горок и наледей на проезжую часть, использования придорожных снежных валов для игр, - рассказывают в ГИБДД Екатеринбурга.

Госавтоинпекторы призвали горожан сообщать об опасных детских горках по телефону 02 или в местную управляющую компанию, специалисты которой ликвидируют спуски противогололедными материалами. Также полицейские попросили родителей контролировать досуг своих детей и не позволять им использовать в качестве горок насыпи и склоны вблизи проезжей части.