Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 6:44

В Екатеринбурге госавтоинпекторы призвали горожан сообщать об опасных детских горках

Из-за скатывания детей по ледяным скатам зимой увеличивается количество происшествий
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники полиции и ГИБДД запустили профилактическое мероприятие «Горка

Сотрудники полиции и ГИБДД запустили профилактическое мероприятие «Горка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ГИБДД запустили профилактическое мероприятие «Горка», которое будет проводиться до начала марта. Полицейские на это время усилят надзор за детьми на дорогах, обеспечат безопасность вблизи действующих ледовых городков, а также предусмотрят ликвидацию опасных наледей и горок, выходящих на проезжую часть дороги.

- Ежегодно в зимний период увеличивается вероятность дорожных происшествий с участием несовершеннолетних по причине скатывания детей и подростков с горок и наледей на проезжую часть, использования придорожных снежных валов для игр, - рассказывают в ГИБДД Екатеринбурга.

Госавтоинпекторы призвали горожан сообщать об опасных детских горках по телефону 02 или в местную управляющую компанию, специалисты которой ликвидируют спуски противогололедными материалами. Также полицейские попросили родителей контролировать досуг своих детей и не позволять им использовать в качестве горок насыпи и склоны вблизи проезжей части.