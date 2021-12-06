Уральские ритейлеры перед новогодними распродажами подняли зарплаты сотрудникам

Работодатели пытаются решить вопрос с нехваткой кадров перед Новым годом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ритейлеры перед новогодними распродажами подняли зарплаты своим сотрудникам. В сравнении с 2020 годом доход работников вырос на 7%, сообщает сервис по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру».

- В период праздничных распродаж покупательская способность возрастает. Традиционно в сферу торговли привлекают большое количество временного персонала, создаются новые рабочие места, чтобы удовлетворить покупательский спрос, - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что зарплатные предложения увеличились по всем профессиям в сегменте. При этом работодатели пытаются решить вопрос с нехваткой кадров перед Новым годом. Однако оклады в сфере торговли остаются по-прежнему одними из самых низких.

Медианная зарплата продавца на Урале в сравнении с прошлым годом выросла на 16% с 25 до 29 тысяч рублей. Продавец-консультант стал получать больше на 8%. Его доход поднялся с 30 до 32 тысяч рублей.

Зарплата кассира увеличилась на 15% с 26 до 30 тысяч рублей, мерчендайзера – на 16% с 25 до 29 тысяч рублей, а разнорабочего – на 7% с 23,4 до 25 тысяч рублей. При этом замдиректора магазина стал получать больше на 5%. Его доход вырос с 30,5 до 32 тысяч рублей. А вот зарплата директора сократилась на 1% с 48 до 47,5 тысяч рублей.

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