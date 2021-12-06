В Березовском будут судить женщину за кражу телефона у мигранта около мэрии

Женщине грозит до семи лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском будут судить 30-летнюю местную жительницу, которая вместе со своим возлюбленным украла телефон у рабочего-мигранта. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- В начале ноября 2021 года молодые люди, а именно неработающие обвиняемая и ее сожитель, решили совместно совершить грабеж, - говорится в сообщении.

Женщина и ее возлюбленный договорились, что она найдет подходящую жертву и попросит у нее телефон якобы для звонка. Затем обвиняемая с гаджетом должна была сесть в машину к сожителю скрыться с места преступления.

Жительница Березовского для совершения задуманного прогуливаясь рядом с администрацией города. На прилегающей территории велись работы по благоустройству. Там работал мигрант, который в перерывах разговаривал по видеосвязи со своей супругой, которая живет в другой стране.

Женщина подошла к рабочему и попросила телефон, чтобы якобы позвонить сестре. Мигрант решил помочь обвиняемой и дал ей недавно купленный смартфон. В этом момент подъехал сожитель местной жительницы на машине. Женщина быстро села в авто, и они попытались скрыться. Однако потерпевший успел схватиться за ручку машины. В итоге автомобиль протащил мигранта около 100 метров по центральной улице города.

Грабителям удалось скрыться и продать телефон в Екатеринбурге. Сожителя обвиняемой ищет полиция. Он объявлен в розыск. Дело на него выделено в отдельное производство. Женщину обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Ей грозит до семи лет лишения свободы.

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