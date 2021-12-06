Екатеринбуржцы пожаловались на очереди в детской больнице №8

Очередь скопилась в детской поликлинике №4 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы пожаловались на очереди в поликлинике детской больнице №8 на Гончарном, 5. Очередь на прием к врачу скопилась в минувшее воскресенье, 5 декабря.

В Минздраве «КП-Екатеринбург» рассказали, что в медучреждении делают все возможное, в том числе привлекают дополнительные кадры, как к оказанию неотложной медицинской помощи в условиях поликлиники, так и на дому.

- Ситуация мониторируется по всем поликлиникам в постоянном режиме в реальном времени. Ожидание пациентов на улице не зафиксировано. На 17:00 прием пациентов в поликлинике №4 завершен. Всем обратившимся пациентам, оказана медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе Минздрава.

Напомним, в прошлый понедельник скопилась очередь в детской поликлинике № 15 на Эльмаше. Родителям с детьми пришлось ждать приема на улице. В Минздраве Свердловской области тогда «КП Екатеринбург» объяснили, что это связано с ростом заболеваемости ОРВИ.

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