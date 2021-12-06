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Общество6 декабря 2021 4:19

Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 6 декабря: долгожданный снегопад и затор в Академическом

Новости Екатеринбурга: утро 6 декабря
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 6 декабря 2021 года

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 6 декабря 2021 года

Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 6 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

Уральские синоптики сообщили, что в Свердловской области уже в понедельник похолодает до – 25 градусов на крайнем севере, в остальных районах региона: до – 5…-10 градусов.

В ночь на понедельник в Екатеринбурге начался снегопад, который поможет справиться с голодом на дорогах и тротуарах.

Рано утром, 6 декабря, автомобилисты, выезжающие из микрорайона Академический в Екатеринбурге, встали в большую пробку длиной в несколько километров. Причиной послужило ДТП автобуса и трех легковых автомобилей.

В Верхней Пышме вечером, 5 декабря, завершены поиски 41-летнего Ивана Дамберга, которого искали с 1 декабря.

Мужчина уехал на дорогом автомобиле и перестал выходить на связь. Вечером в воскресенье волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина погиб.