В Свердловской области резко похолодает до - 25 градусов

На Урал надвигаются морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области после оттепели резко похолодает. Согласно прогнозу погоды Уральского гидрометцентра, столбики термометров будут опускаться до -25 градусов. Особенно морозно будет на севере области.

В понедельник, 6 декабря, в дневное время столбики термометров покажут на севере -15,-20 градусов, на крайнем севере до -25 градусов, в остальных районах области от -5 до -10 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

Вторник, 7 декабря, преимущественно пройдет без осадков, ночью похолодает на севере до -26 градусов, на крайнем севере до -30 градусов, в остальной части региона до -16,-21 градусов. Днем температура воздуха повыситься до -11,-16 градусов, на крайнем севере до -21градуса.

В среду, 8 декабря, морозы немного отступят - в ночное время столбики термометров покажут -15,-20 градусов, на крайнем севере -23,-28 градусов. Днем потеплеет до -6,-11 градусов, на крайнем юго-западе до -1 градуса, на крайнем севере до -16 градусов. Во второй половине дня местами ожидается небольшой снег.