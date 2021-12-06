В Екатеринбурге волонтеры частично отреставрировали «Дом Колчака»

Фото: страница в Facebook Том Сойер Фест - Екатеринбург

Волонтеры «Том Сойер Феста» частично отреставрировали дореволюционное здание на Фрунзе,35 г, в котором сейчас располагается подразделение ЕМУП ТТУ. За сезон добровольцам удалось привести в порядок несколько фасадов.

- Мы приняли решение двигаться по фасадам: заканчивая один фасад, переходить на следующий. Так мы с вами закончили дворовой фасад, фасад по ул. Фрунзе, часть фасада до забора трамвайного дэпо по ул. Степана Разина, - рассказала на странице фестиваля в Facebook координатор «Том Сойер Феста» Любовь Дегтева.

Волонтеры в том числе вручную убрали гвозди из бревен, почистили их от пыли, загрунтовали и покрыли специальным защитным составом, очистили и покрасили наличники, покрасили оконные рамы и заменили стекла.

В следующем году участники фестиваля продолжат работу над уже отреставрированными фасадами и отреставрируют два оставшихся.

Напомним, здание на Фрунзе,35 г было решено реставрировать после того, как стало известно, что выбранный волонтерами для работ дом на Кирова, 59 будут сносить.

Как ранее рассказали волонтеры, дом в котором сейчас располагается подразделение ЕМУП ТТУ был построен до революции как общественное здание школы. Со временем у него появилось название «Дом Колчака», так как по легенде в нем останавливался Колчак.

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