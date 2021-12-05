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Происшествия5 декабря 2021 13:18

На Сортировке столкнулись LADA и каршеринговый Hyundai Solaris

В аварии есть пострадавший
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
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В результате аварии пострадал мужчина.

В результате аварии пострадал мужчина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 5 декабря днем на Сортировке произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пострадал мужчина. Столкновение произошло на Таватуйской. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП/ДТП Екатеринбург»

На видеозаписи с места происшествия видно, что на тротуаре лежит пострадавший. Он находится в сознании и пытается двигаться. В свою очередь, очевидцы окружили его и пытаются оказать мужчине первую помощь.

Основной удар пришелся на автомобиль ВАЗ-2112, у него сильно смят бок и колеса. На видеокадрах также видно, что в ДТП участвовал и каршеринговый Hyundai Solaris компании «Делимобиль». У него поврежден капот и подвеска.

В настоящий момент сотрудники дорожно-патрульной службы выехали на место происшествия для проверки. В пресс-службе городского управления ГИБДД обещали прокомментировать аварию позже.

Ранее, в ноябре водитель арендованого автомобиля столкнулся с грузовиком. В аварии никто не пострадал.