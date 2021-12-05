Свердловчанка «подарила» лже-сотрудникам банка 280 000 рублей

Только после совершения операций женщина решила самостоятельно позвонить в банк и проверить полученную информацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердлоской области, в городе Лесном жительница стала жертвой лже-сотрудников банка. Мошенник позвонил женщине на мобильный телефон и представился сотрудником службы безопаности банка. А затем, обманщик смог убедить женщину, что на ее имя пытаются оформить кредит. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Для того чтобы убедить женщину, что ее средства в «опасности», неизвестный прислал ей фальшивый документ, в котором была указана ее фамилия. Для отмены заявки мошенники предложили жертве оформить кредитный займ в банке и перевести на якобы «безопасный» счет.

- После работы жительница проследовала в банк, оформила там кредит на сумму 217 000 рублей, добавила имеющиеся денежные средства, а затем в банкомате 18 платежами перевела деньги на указанные счета. Только после совершения операций женщина решила самостоятельно позвонить в банк и проверить полученную информацию, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

После того, как звонки от лже-сотрудников банка прекратились, женщина поняла, что попалась на обман. После чего, пострадавшая обратилась в полицию.

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