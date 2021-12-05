Стоимость квартир в Екатеринбурге достигла максимума за 20 лет

Цены на жилье подскочили и на первичном, и на вторичном рынке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2021 году цены на первичное и вторичное жилье достигли максимума за 20 лет, влетев на 20%. Стоимость жилья не может сдержать даже растущая ставка по ипотеке. Об этом сообщают эксперты Уральской палаты недвижимости.

Так, к примеру, за год студии в Академическом районе за год подорожали на миллион или, на 20% подорожали даже однокомнатные квартиры в панельных пятиэтажках.

По мнению специалистов, цены в этом году разгоняет повышенный спрос, так как, по данным Росреестра, количество сделок по недвижимости в Екатеринбурге в 2021 году выросло на треть. Горожане все чаще предпочитают переезжать из небольших квартир в более просторное жилье.

Также часть покупателей вкладывает средства в недвижимость, чтобы сберечь их от инфляции, так как многие считают это самым надежным вложением.