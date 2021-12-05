Уральские заключенные сделали новогодние открытки с героями мультфильмов

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

В исправительной колонии № 16 в Краснотурьинске осужденные начали активную подготовку к Новому году. Поэтому, участники творческого объединения «Очумелые ручки» отряда № 2 облегченного режима сделали из бумаги красочные открытки. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

На открытках изображены герои из детских мультфильмов, елки, имбирные пряники, снеговики и подарки. Заключенные сделали их в технике квиллинг, из скрученных в спираль бумажных полосок. Эти открытки заключеные изготавливали в свободное от учебы и работы время. Всего осужденными было сделано больше 18 новогодних открыток.

- В исправительной колонии № 16, трудоустроены более 300 осужденных. Они произвели с начала 2021 года швейных изделий, стирального порошка, продуктов питания почти на 50 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

Большую часть открыток подарят детям из комплексного центра, а также осужденные планируют отправить их своим родным.

Ранее, заключенные ИК-16 устраивали модный показ в платьях из бумаги и полиэтилена.