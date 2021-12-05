В Свердловской области COVID-19 подтвердился еще у 687 человек

Ситуация с пандемией на Среднем Урале остается сложной Фото: Ксения Высотина

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки по состоянию на 5 декабря 2021 года коронавирус подтвердился еще у 687 человек, из которых 122 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Первоуральска, Ревды, Невьянска, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Североуральска, Качканара, Полевского, Дегтярска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии составляет 192 747 человек, из которых 159 221 справились с вирусом. За сутки из больниц выписан 471 человек.

Сейчас состояние 686 пациентов остается тяжелым, из них 432 человека размещены в палатах реанимации, 351 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки от COVID-19 погибли еще 34 жителей региона. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 8 594 человек.