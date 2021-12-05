На Урале ищут мужчину с бородой, уехавшего на дорогой иномарке

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт».

В Верхней Пышме пропал 41-летний Иван Дамберг. Мужчина уехал первого декабря на дорогом внедорожнике subaru Outback черного цвета. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

У мужчины темно русые волосы и густая борода, голубые глаза. Его рост 175 сантиметров. На момент своего исчезновения он был в одежде черного цвета. На нем был спортивный пуховик, джинсы, вязаная шапка.

Поисковый отряд просит всех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины обращаться по телефону инфоргам Наталье 8 932 122 89 44 или Екатерине 8 953 053 04 83. Также можно обратиться по номеру, указанному в ориентировке.

Поиском пропавшего мужчины занимаются волонтеры, а также полицейские «МО МВД Верхнепышминский».

Ранее, в Екатеринбурге разыскивали 46-летнего Сергея Петрова. Он пропал 30 ноября и с тех пор о его метсоположении ничего не известно.