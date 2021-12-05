Николай Коляда закрыл свой театр на четыре дня

Театр откроет свои двери 7 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 3 по 6 декабря 2021 года не работает «Коляда-Театр» в связи с юбилеем. 4 декабря частный театр Николая Коляды отметил 20-летний юбилей, а сам драматург 64-й день рождения.

В связи с этим весь коллектив театра на четыре дня отправился отдыхать на турбазу «Чусовая».

- Театр закрыт. Мы все, 59 человек, уехали на турбазу праздновать 20-летие театра! – написал Николай Коляда в Facebook.

«Коляда-театр» появился в 2001 году, однако до 2004 года не имел своего помещения. Только через три года театр получил площади в полуподвальном помещении Краеведческого музея на Ленина, 69, где работал два года.

Позже из-за конфликта с собственником помещений – Центром молодежной поэзии театру пришлось переехать в старинный особняк на Тургенева, 20, который был подобран мэрией Екатеринбурга.

В 2014 году «Коляда-театр» работает по адресу: Ленина, 97, каждый год труппа выезжает на гастроли по всему миру. В штате театра сейчас трудятся почти 60 человек.

Театр возобновит свою работу 7 декабря.