На севере Шарташа обновят почти три километра дорог

В микрорайоне обновят дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за Березовским трактом рядом с северной частью озера Шарташ в Калиновском микрорайоне обносят 2,84 километра дорог. Такие данные приводятся в материалах к общественным обсуждениям на сайте мэрии.

В микрорайоне городские власти намерены капитально отремонтировать улицу Мурзинскую, где расширят проезжую часть, обустроят тротуары, велодорожки, уберут лишние остановки (общественный транспорт здесь не ходит) и перестроят парковочные места. Сейчас здесь располагаются частные дома и пустырь.

Улица Мурзинская расположена к северу от озера Шарташ. Фото: сервис Яндекс. Карты

Также во время ремонта будут обновлены прилегающие улицы и проезды. Так, ширина одной из них увеличится до 7 метров, разрешенная скорость проезда здесь вырастет до 70 километров в час. Остальные безымянные дороги расширятся до 6 метров и двух полос движения, по которым можно будет ездить со скоростью 40 километров в час.

Ширина пешеходных дорожек составит 2,5 метра, рядом будут оборудованы велодорожки, шириной в 3 метра.

План реконструкции. Фото: проектная документация

Замечания в рамках общественных обсуждений принимаются до 17 декабря 2021 года.