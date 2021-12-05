В Екатеринбурге закрывается биеннале современного искусства

Фото: официальная группа Уральской индустриальной биеннале

В этой году 6-ая Уральская индустриальная биеннале называется «Время обнимать и уклоняться от объятий». Сегодня, 5 декабря выставка работает последний день. Площадки уральской биеннале открыты с 12:00 до 21:00. Уральская индустриальная биеннале предполагает популяризацию современного искусства и вовлечение в культуру промышленного, уральского наследия.

В рамках проекта на городских площадках проходят инсталляции, лекции от художников, мастер-классы. Кроме того, в последний день работы организаторы сделали 50% скидку на покупку билетов на две площадки. Теперь за 250 рублей можно посмотреть экспозиции Уральского оптико-механического завода и кинотеатра «Салют». Кроме того, для жителей доступна бесплатная площадка в здании Главпочтамта.

В последний день работы выставки в Уральском оптико-механическом заводе пройдут два перфоманса, посвященных работе проводников-медиаторов в 15:00, а также в 18:00. На этих мероприятиях художники поделятся личным отношением к локациям и посетителям. Вход по билетам на выставку.

Кроме того, посетителям нужно предъявить на входе паспорт и действующий QR-код, либо показать справку о вакцинации, как минимум первым компонентом. Лица, старше 18 лет имеющие медотвод, должны иметь справку вместе с ПЦР-тестом, сделанным не больше, чем за 2 дня до посещения.

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