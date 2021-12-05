В Екатеринбурге работает 13 пунктов вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по-прежнему наблюдается тяжелая эпидемиологическая обстановка из-за заболеваемости COVID-19. Поэтому по всей области продолжают работать мобильные пункты вакцинации. Доступ в них открыт для всех посетителей.

Так, например, в Екатеринбурге работает 13 пунктов вакцинации. Публикуем список мест, где можно поставить прививку.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

ТРЦ VEER Mall (пр. Космонавтов, 108Д) – с 4 по 10 декабря с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – с 4 по 10 декабря с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 4 по 10 декабря с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – с 4 по 10 декабря с 9.00 до 20.00 (ежедневно)

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 4 и 5 декабря с 10.00 до 19.00, с 6 по 10 декабря с 15.00 до 20.00 (ежедневно)

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – с 4 по 10 декабря с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – с 4 по 10 декабря с 12.00 до 19.00 (ежедневно)

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – с 4 по 10 декабря с 12.00 до 18.00 (ежедневно)

ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – 4 и 5 декабря с 12.00 до 18.00

Гипермаркет «Сима-Ленд» (ул. Черняховского, 86/12, 1 этаж) – с 4 по 10 декабря с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Екатеринбургский государственный цирк (ул. 8 Марта, 43) – с 4 по 10 декабря с 10.00 до 18.00 (ежедневно)

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 4 по 10 декабря с 9.00 до 19.00 (перерыв с 13.30 до 14.30) (ежедневно)

Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) – с 4 по 10 декабря с 10.00 до 18.00 (ежедневно)

В Свердловской области свою работу продолжат 14 пунктов.

Фото: телеграм - канал СтопCOVID-19

Всем желающим поставить прививку нужен с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС, а также прививочный сертификат

Фото: телеграм - канал СтопCOVID-19

Записаться на прививку в поликлиниках по месту жительства можно на сайтах или по телефонам больницы. Также записаться можно по единому телефону 112 и через портал «Госуслуг».

Фото: телеграм - канал СтопCOVID-19

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