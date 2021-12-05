Евгений Куйвашев возглавил свердловское отделение «Единой России»

Свердловский губернатор сам возглавил отделение партии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев возглавил региональное отделение партии «Единая Россия». Решение принято на юбилейном ХХ съезде партии с участием председателя Дмитрия Медведева в Москве 3 декабря 2021 года.

На посту главы свердловского отделения губернатор сменил Виктора Шептия, занимавшего этот пост на протяжении 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Евгений Куйвашев заявил на съезде о том, что займется на посту выполнением задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, а также реализацией национальных и партийных проектов.

По его словам, в руководстве свердловского отделения «Единой России» в начале 2022 года будут перестановки с учетом оценки работы сотрудников.

Отметим, что осенью 2022 года в Свердловской области пройдут выборы губернатора, срок полномочий которого составляет 5 лет.