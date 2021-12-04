В уральской колонии осужденному пытались передать большую партию телефонов и сим-карт

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В Свердловской колонии осужденному пытались передать крупную партию мобильных телефонов и сим-карт. Сотрудники исправительного учреждения № 26 перехватили запрещенный груз в холодильнике, который поступил в виде гуманитарной помощи утром 4 декабря.

- 11 сотовых телефонов, 57 сим-карт и другие гаджеты, запрещенные к использованию, были спрятаны в термокорпусе холодильника. Проводится проверка. Материалы переданы в полицию для принятия процессуального решения, - отметили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в уральской колонии осужденный объявил голодовку, чтобы добиться встречи с прокурором, известно, что инцидент произошел в Новой Ляле, а мужчина отбывает длительный срок за убийство. Он твердо решил доказать серьезность своих намерений и даже написал заявление.